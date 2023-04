Taekwondo : Bétel Casimir remporte la médaille de bronze pour le Tchad à l'Open G1 en Autriche

Bétel Casimir, athlète tchadien de Taekwondo, remporte la médaille de bronze au tournoi open G1 de l'Autriche, qui s'est déroulé du 1er au 2 avril 2023. Après une série de victoires consécutives, il perd en demi-finale contre l'Espagne. Bétel Casimir a remporté ses combats précédents contre le Kazakhstan, l'Ukraine et la France.



Dans une déclaration, Bétel Casimir a exprimé sa gratitude envers le Comité Olympique et Sportif Tchadien, la Fédération Tchadienne de Taekwondo, sa famille et tous les Tchadiens qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. Il a également déclaré que le travail continuait et que le meilleur était encore à venir.



Cette médaille de bronze représente un moment important pour l'athlète tchadien, qui continue à représenter son pays dans des compétitions internationales. Son succès est également une source d'inspiration pour la jeunesse tchadienne et un exemple de détermination et de persévérance.