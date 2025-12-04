Tchad : promotion de la paix, deux institutions du Mayo-Kebbi Est à l’honneur

Le 05 décembre 2025, l’Association d’Entraide des Personnes Handicapées (AEPH) de Bongor a remis le « Prix Champion de la Paix » à la Radio Terre Nouvelle, et au Comité de Prévention et de Gestion des Conflits, dans le cadre du Projet CAGOT, avec l’appui d’Oxfam, d’Accord Tchad et de l’Union européenne.



La cérémonie s’est tenue dans la salle de la réunion de la mairie de Bongor, en présence des autorités, des partenaires et des organisations de la société civile.



Composé d’une attestation et d’un ordinateur, le prix vise à soutenir les acteurs engagés dans la promotion de la paix. Le représentant du maire, Langolo Hagassou Mathias, a salué l’initiative, rappelant l’importance de la cohésion sociale. Le président de l’AEPH, Adoum Djang-Rang, a souligné que cette distinction met en lumière les efforts de dialogue et de prévention des conflits portés par les lauréats.



Les deux institutions récompensées ont exprimé leur gratitude. Necka Soua Tchen-Lona, pour la Radio Terre Nouvelle, a réaffirmé son engagement en faveur d’un journalisme responsable, tandis que Mahamat Tahir, du Comité de Prévention et de Gestion des Conflits, a indiqué que ce prix renforcerait leurs actions sur le terrain.



La cérémonie s’est clôturée dans une ambiance conviviale, témoignant de l'engagement commun pour la paix et la stabilité dans le Mayo-Kebbi Est.