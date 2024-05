Tchad : ​À Abéché, le bureau de soutien HARMA mène une campagne massive pour soutenir MIDI

Avec une mobilisation impressionnante, le Bureau de soutien HARMA a marqué les esprits lors de ce vibrant meeting du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni à Abéché. Guisseri Rozi Halikimi, coordinateur du bureau de soutien HARMA, a souligné que leur présence active et leur engagement indéfectible témoignent de leur soutien inébranlable envers le candidat Mahamat Idriss Deby Itno.



Le Bureau de soutien à la coalition affirme son engagement à mener une campagne de proximité conformément au chronogramme établi par l'ANGE jusqu'à la fin de la campagne, suivant ainsi les directives et les orientations du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Le chef de mission de la coalition de la province du Ouaddaï, Abdelrahim Bremé Hamit, se réjouit du degré de mobilisation des militants du bureau HARMA et explique à l'assistance comment voter correctement pour leur candidat afin d'éviter un bulletin nul. Pour lui, chaque voix compte pour leur candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Deby Itno.