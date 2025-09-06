Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ​ASCO-NUTRI forme les femmes de Kournari à la fabrication de farine enrichie


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 6 Septembre 2025


Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition infantile, l’Association Assistance Communautaire pour la Nutrition (ASCO-NUTRI) a organisé, ce samedi 6 septembre 2025, une formation destinée aux femmes sur les techniques de fabrication et de préparation de la farine enrichie. L’activité s’est tenue au centre de santé de Kournari, une localité située à la sortie sud de la capitale N’Djamena.


Tchad : ​ASCO-NUTRI forme les femmes de Kournari à la fabrication de farine enrichie
L’objectif d’ASCO-NUTRI est de contribuer à réduire les effets de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. L’association mène également des actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement, l’amélioration des conditions de vie des ménages et la lutte contre les carences en micronutriments.

La farine enrichie produite lors de la formation est destinée à la préparation de bouillies pour les enfants de plus de six mois. Elle est composée de farine de sorgho rouge, de farine de haricot, de pâte d’arachide et de sucre. En parallèle, l’équipe d’ASCO-NUTRI a sensibilisé les participantes à l’importance de l’hygiène, des visites prénatales et de l’accouchement en centre de santé. À cette occasion, des sachets de farine enrichie, du savon, ainsi qu’un carton d’eau de javel et du savon en gel ont été distribués aux femmes et au centre de santé de Kournari.

Très touché par cette initiative, Wihaouna Jérémie, responsable du centre de santé de Kournari, a salué l’action et exprimé sa satisfaction face à l’appui technique apporté par ASCO-NUTRI. Il a plaidé auprès des autorités compétentes pour la création d’une Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNA) au sein du centre de Kournari, afin de prendre en charge les enfants souffrant de malnutrition. Faute de cette structure, les femmes sont actuellement contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à Koundoul ou à Mandalia afin de soigner leurs enfants.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Tchad : Les autorités de Sarh expliquent l'interdiction des parades d'initiés

Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao Tchad : Le ministre de la Sécurité publique a assisté au match des Sao 05/09/2025

Populaires

Diplomatie : Le Tchad ferme des ambassades et ouvre un consulat à Kigali

05/09/2025

Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala

05/09/2025

La RDC veut transformer ses ressources critiques en moteur d’industrialisation

05/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter