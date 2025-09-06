Tchad : ​ASCO-NUTRI forme les femmes de Kournari à la fabrication de farine enrichie

L’objectif d’ASCO-NUTRI est de contribuer à réduire les effets de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Tchad. L’association mène également des actions de sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement, l’amélioration des conditions de vie des ménages et la lutte contre les carences en micronutriments.



La farine enrichie produite lors de la formation est destinée à la préparation de bouillies pour les enfants de plus de six mois. Elle est composée de farine de sorgho rouge, de farine de haricot, de pâte d’arachide et de sucre. En parallèle, l’équipe d’ASCO-NUTRI a sensibilisé les participantes à l’importance de l’hygiène, des visites prénatales et de l’accouchement en centre de santé. À cette occasion, des sachets de farine enrichie, du savon, ainsi qu’un carton d’eau de javel et du savon en gel ont été distribués aux femmes et au centre de santé de Kournari.



Très touché par cette initiative, Wihaouna Jérémie, responsable du centre de santé de Kournari, a salué l’action et exprimé sa satisfaction face à l’appui technique apporté par ASCO-NUTRI. Il a plaidé auprès des autorités compétentes pour la création d’une Unité Nutritionnelle Ambulatoire (UNA) au sein du centre de Kournari, afin de prendre en charge les enfants souffrant de malnutrition. Faute de cette structure, les femmes sont actuellement contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre à Koundoul ou à Mandalia afin de soigner leurs enfants.