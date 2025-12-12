









Économie et Finance Tchad : ​KONOOM SA annonce le lancement national de son service Mobile Money

Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 12 Décembre 2025



À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce vendredi 12 décembre 2025 à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, KONOOM SA a officiellement lancé son service « Konoom Mobile Money », une solution de paiement numérique 100 % tchadienne.





Dans son allocution, la directrice commerciale et marketing de Konoom SA, Salma Mahamat Saleh, a présenté Konoom Mobile Money comme une solution pensée pour faciliter le quotidien des Tchadiens sur l’ensemble du territoire.



« Avec Konoom, nous avons voulu créer un outil simple, rapide et sécurisé. Concrètement, l’application permet l’envoi et la réception d’argent, les opérations de dépôt et de retrait, le paiement chez les commerçants, ainsi que l’accès à un historique clair et transparent de toutes les transactions », a-t-elle souligné.



Selon elle, tout a été conçu autour d’un objectif central : rendre les services financiers accessibles à tous, dans un climat de confiance.

Les avantages pour les utilisateurs sont immédiats : une rapidité des transactions adaptée aux besoins du quotidien ;

une sécurité renforcée grâce à un système de protection des données ;

des tarifs compétitifs, accessibles au plus grand nombre ;

une large disponibilité, soutenue par l’expansion du réseau de marchands et de points de cash-in/cash-out. Elle a ajouté que Konoom n’est pas seulement une application, mais une nouvelle manière de faire circuler l’argent, plus moderne, plus fiable et adaptée aux réalités locales. À travers ce service, KONOOM SA ambitionne de réduire le fossé de l’inclusion financière et de contribuer activement à la transformation digitale du pays.



De son côté, le Directeur général de Konoom Mobile Money, Brahim Moussa Hassan, a souligné l’urgence de cette initiative. Il a rappelé que, dans un monde de plus en plus numérisé, l’accès aux services financiers de base n’est plus un luxe mais une nécessité, alors que des millions de personnes restent exclues des circuits bancaires traditionnels.



Selon lui, la promesse de Konoom Mobile Money est simple : offrir à chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, un accès facile, sécurisé et rapide aux transactions essentielles. Le service permet d’envoyer et de recevoir de l’argent, de payer ses achats et ses factures, ou encore d’épargner, directement depuis un téléphone mobile, même sans connexion internet.



Il a précisé que Konoom Mobile Money repose sur une vision structurée autour de trois piliers fondamentaux : Simplicité : une plateforme intuitive et accessible à tous ;

Sécurité : des technologies de pointe conformes aux standards internationaux ;

Proximité : un vaste réseau d’agents et de points de vente pour accompagner les utilisateurs. L’entreprise s’engage également à garantir des transactions rapides et à faible coût, une disponibilité 24h/24 et 7j/7, un service client réactif et une innovation continue afin de répondre aux besoins du marché.



Au-delà des particuliers, la vision de KONOOM SA s’étend à l’ensemble de l’économie nationale. L’objectif est de bâtir un écosystème financier moderne et fiable, capable d’accompagner les familles, les travailleurs, les jeunes, les commerçants, les PME et les institutions publiques. Le service se positionne ainsi comme un levier de compétitivité économique et de dynamisation du tissu national.



Un message fort a été adressé aux citoyens : « Ce service est le vôtre », ont déclaré les porteurs du projet, s’adressant notamment aux femmes, aux jeunes, aux commerçants et aux familles.



Le Directeur général a conclu en soulignant que ce lancement marque le début d’un processus ambitieux, convaincu que la transformation digitale constitue un moteur essentiel du développement économique et social. En collaboration avec les acteurs publics, privés et la population, KONOOM SA ambitionne de faire de Konoom Mobile Money une référence nationale et régionale.



Le lancement officiel s’est déroulé en présence du Président du Conseil d’administration (PCA) de Konoom Mobile Money, Louapambét Pazainre.



