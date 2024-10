Tchad : ​Khalia Sakhairoun Ahmat, une étoile montante du MPS pour le département d'Addé, province du Sila

Récemment investie candidate pour le département d'Addé dans la province du Sila, Khalia Sakhairoun Ahmat confirme son ascension fulgurante au sein du MPS. Titulaire d'une maîtrise en Management des ressources humaines obtenue en 2017, elle s'est distinguée par son implication active au sein du parti et par les postes clés qu'elle a occupés au Bureau Politique National.



Son parcours politique lui permet de se positionner en première ligne pour représenter la province du Sila aux élections législatives prévues pour le 29 décembre 2024. Femme engagée, elle a œuvré pour la paix et la cohésion sociale, notamment en participant à des forums internationaux sur la lutte contre la violence basée sur le genre et la tuberculose.



En tant que présidente de la commission chargée de la santé au Conseil National de Transition (CNT), Khalia Sakhairoun Ahmat s'est investie dans des causes cruciales pour le développement durable, telles que la lutte contre les violences basées sur le genre et les maladies.



Sa candidature sous la bannière du MPS est perçue comme une opportunité pour le département d'Addé de bénéficier de projets de développement majeurs. Khalia Sakhairoun Ahmat incarne l'espoir d'une représentation politique forte et engagée, prête à impulser un nouvel élan au développement local et à offrir un avenir prometteur aux habitants de la province du Sila et du département d'Addé.



La candidature de Khalia Sakhairoun Ahmat marque une étape décisive pour le département d'Addé et promet un avenir radieux pour la province du Sila.