Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire


Alwihda Info | Par - 15 Août 2025


L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a remis, ce 15 août, vingt motos au ministère de l’Élevage et de la Production animale, dans le cadre du renforcement des postes vétérinaires des services déconcentrés dans les zones à fort potentiel pastoral.


Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire
Dans son allocution, le Secrétaire général du ministère, représentant également le ministre de l’Élevage, Dr Ousmane Yoskoye Sougoumi, a rappelé que les menaces sanitaires d’origine animale ne connaissent ni frontières ni saisons. C’est dans ce contexte que le Projet Fonds Pandémie apporte une contribution déterminante : améliorer la capacité de prévention, de détection précoce et de riposte rapide face aux maladies émergentes, tout en renforçant la coordination intersectorielle.

« La dotation que nous recevons aujourd’hui, composée essentiellement de motos adaptées à nos réalités de terrain, n’est pas un simple geste matériel. Elle représente un outil stratégique qui permettra à nos équipes techniques et agents de surveillance épidémiologique d’atteindre plus rapidement les zones reculées, de collecter et transmettre des données fiables, et d’intervenir efficacement en cas d’alerte sanitaire », a souligné Dr Sougoumi.

Il a également réaffirmé l’engagement du ministère de l’Élevage et de la Production animale (MEPA) à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, afin de bâtir un système d’élevage et de santé animale résilient, garant de moyens de subsistance durables pour les éleveurs et de bien-être pour l’ensemble de la population.

De son côté, le représentant adjoint de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, a souligné que cette remise symbolique illustre l’engagement collectif à renforcer les capacités des services vétérinaires déconcentrés. « L’objectif de cette cérémonie n’est pas seulement le transfert des motos, mais aussi d’informer que le Fonds de lutte contre les pandémies a financé cette subvention pour renforcer les fonctions de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies (PPR), à travers des investissements ciblés et un appui technique », a-t-il déclaré.

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet GCP/CHD/066/PAF, intitulé Renforcement des capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires grâce à l’approche Une Seule Santé au Tchad. À ce titre, la FAO a acquis vingt motos destinées à renforcer les capacités opérationnelles des postes vétérinaires dans les zones à fort potentiel pastoral.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : Le CERCAK offre 100 palmiers-dattiers pour la Muraille Verte dans le Kanem

Tchad : Le CERCAK offre 100 palmiers-dattiers pour la Muraille Verte dans le Kanem

Tchad : à N'Djamena, l'urgence d'agir face aux dallettes de caniveaux utilisées pour d'autres fins Tchad : à N'Djamena, l'urgence d'agir face aux dallettes de caniveaux utilisées pour d'autres fins 15/08/2025

Populaires

Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

14/08/2025

Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité

14/08/2025

Mali : Arrestation d’un réseau impliquant militaires, civils et un ressortissant français pour tentative de déstabilisation

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter