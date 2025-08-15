Tchad : ​La FAO remet 20 motos au ministère de l’Élevage pour renforcer la surveillance vétérinaire

Dans son allocution, le Secrétaire général du ministère, représentant également le ministre de l’Élevage, Dr Ousmane Yoskoye Sougoumi, a rappelé que les menaces sanitaires d’origine animale ne connaissent ni frontières ni saisons. C’est dans ce contexte que le Projet Fonds Pandémie apporte une contribution déterminante : améliorer la capacité de prévention, de détection précoce et de riposte rapide face aux maladies émergentes, tout en renforçant la coordination intersectorielle.



« La dotation que nous recevons aujourd’hui, composée essentiellement de motos adaptées à nos réalités de terrain, n’est pas un simple geste matériel. Elle représente un outil stratégique qui permettra à nos équipes techniques et agents de surveillance épidémiologique d’atteindre plus rapidement les zones reculées, de collecter et transmettre des données fiables, et d’intervenir efficacement en cas d’alerte sanitaire », a souligné Dr Sougoumi.



Il a également réaffirmé l’engagement du ministère de l’Élevage et de la Production animale (MEPA) à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires techniques et financiers, afin de bâtir un système d’élevage et de santé animale résilient, garant de moyens de subsistance durables pour les éleveurs et de bien-être pour l’ensemble de la population.



De son côté, le représentant adjoint de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, a souligné que cette remise symbolique illustre l’engagement collectif à renforcer les capacités des services vétérinaires déconcentrés. « L’objectif de cette cérémonie n’est pas seulement le transfert des motos, mais aussi d’informer que le Fonds de lutte contre les pandémies a financé cette subvention pour renforcer les fonctions de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies (PPR), à travers des investissements ciblés et un appui technique », a-t-il déclaré.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet GCP/CHD/066/PAF, intitulé Renforcement des capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires grâce à l’approche Une Seule Santé au Tchad. À ce titre, la FAO a acquis vingt motos destinées à renforcer les capacités opérationnelles des postes vétérinaires dans les zones à fort potentiel pastoral.