Tchad : ​La Ministre de l'Action sociale exprime sa solidarité aux victimes d'incendies à Ndjari et Tacha Moussoro

Suite aux incendies survenus dans la nuit du 28 mars à Ndjari 40 bords, dans le 8e arrondissement, et à Tacha Moussoro le 1er avril 2025, qui ont ravagé plusieurs boutiques et maisons de particuliers, la Ministre de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Zara Mahamat Issa, accompagnée du maire du 8e arrondissement et de ses proches collaborateurs, a effectué une visite sur les lieux le 2 avril 2025.



Cette visite avait pour but d'exprimer la solidarité du gouvernement aux victimes de ces sinistres, qui ont engendré d'énormes pertes estimées à près de deux milliards de francs CFA. Pour réconforter les résidents affectés par ces incendies, la Ministre a offert des dons de vivres et de non-vivres, comprenant des couvertures, des sacs de riz et des savons.



Moussa Mahamat Nour, représentant des commerçants affectés, a exprimé sa gratitude pour cet acte de solidarité qui témoigne de l'engagement de la ministre en faveur des victimes de catastrophes. Il a précisé que l'incendie, probablement causé par un court-circuit électrique, a consumé trois boutiques et endommagé trois chambres de voisins, avec des pertes également estimées à près de deux milliards de francs CFA.



La Ministre Zara Mahamat Issa a rassuré les victimes de la volonté du gouvernement de les soutenir durant cette période difficile. Elle a affirmé que son département est engagé dans les efforts de secours et de reconstruction, tout en saluant les efforts de toutes les personnes ayant contribué à maîtriser l'incendie.