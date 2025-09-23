Tchad : ​La mère d’Idriss Youssouf Boy implore le président Mahamat Idriss Déby Itno de libérer son fils

Hadje Haoua Arabi, mère biologique du général Idriss Youssouf Boy, a lancé un appel émouvant le lundi 22 septembre 2025 à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Dans ce message, elle a supplié avec insistance le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, de libérer son fils, incarcéré depuis plusieurs mois.



Elle a catégoriquement démenti les rumeurs affirmant que son fils lui aurait acheté une villa aux Émirats arabes unis. « Monsieur le Président, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, fils du Président, je vous prie de libérer mon fils à cause de nos liens de parenté et de votre amitié d’enfance. Je sais que c’est vous qui avez arrêté mon fils », a-t-elle déclaré, main posée sur le Coran.



Pour rappel, le général Idriss Youssouf Boy avait été rétrogradé puis radié de l’armée par décret présidentiel en août 2025, après avoir été condamné le 9 mai à 7 ans de prison pour le détournement de plus de 11 milliards FCFA. Ancien proche du chef de l’État, il a également perdu tous ses droits à pension et avantages liés à son rang.