Tchad : ​Le DP de Thermomètre Actu incarcéré avant un éventuel transfert aux renseignements

Le Directeur de publication du journal en ligne Thermomètre Actu, Kassouré Kemtchang, a été placé en garde à vue après son interrogatoire à la Direction Nationale de la Recherche Judiciaire (DNRJ). Son incarcération fait suite au partage d’un article de Tchad One sur Youssouf Boy, selon ses proches.



D’après une source sécuritaire, il sera transféré cette nuit aux renseignements généraux. « On lui reproche d’être le correspondant de Tchad One », a confié l’un de ses proches à Alwihda.