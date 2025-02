TCHAD

Tchad : ​Le RDP dévoile ses candidats pour les élections sénatoriales du 25 février 2025

Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Février 2025

Le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) a présenté ses candidats aux élections sénatoriales du 25 février 2025, Dr Khadija Abbaye Moussa et Mahamat Seïd Ali, lors d’une conférence de presse tenue à Mao le 18 février 2025. Cette rencontre visait à informer la population du Kanem et à solliciter le soutien des élus locaux.