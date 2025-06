Tchad : ​Moov Africa lance la nouvelle offre de connexion internet à Très haut débit et illimité par fibre optique

Avec Fibre Fi Beti, les abonnés bénéficieront entre autres d’une connexion ultra-rapide et fiable pour répondre à tous leurs besoins en service internet. Et Moov Africa offre gratuitement un routeur pour profiter immédiatement des performances de la fibre. La tarification de la connexion illimitée pour le grand public est de 25000 F CFA par mois.



Le directeur général de Moov Africa Tchad, M. Mohammed Dkhissi a présenté les caractéristiques et les avantages de l’offre Fibre Fi Beti. Il réaffirme l’engagement de MoovAfrica à innover en permanence pour offrir à ses clients le meilleur de ses services numériques et de contribuer au développement numérique du Tchad.



« Les offres de connexion wifi à domicile commencent à partir de 25000 F CFA par mois pour une utilisation illimitée et à Très Haut Débit. Nous avons déployé énormément des prestataires sur le terrain pour la réalisation de ce projet. Nous avons investi beaucoup de moyen pour que la ville de Ndjamena soit couverte en connexion internet à domicile », a-t-il ajouté.



Pour sa part, le directeur commercial de Moov Africa, Said Hably précise que le routeur est offert gratuitement au client pour l’encourager à accéder à la fibre optique. « Il paie son abonnement à 25 000 F CFA par mois. Les frais d’installation de la fibre optique est de 20.000 F CFA », explique-t-il.