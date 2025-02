Tchad : ​Sanoussi Hassana Abdoulaye élu nouveau maire central de N'Djamena

Le nouveau maire a souligné que les élections communales ont permis à des conseillers, comme lui, d’accéder à la mairie centrale de N'Djaména. Il a également rendu hommage aux plus hautes autorités pour l’organisation de ces élections, qui ont conduit à son accession à la tête de la municipalité.



Sanoussi Hassana Abdoulaye a exprimé sa fierté d’être membre du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), un parti qu’il qualifie de rassembleur, et qui a su mobiliser ses électeurs lors des élections. Il se dit honoré de rejoindre l’exécutif municipal et affirme que l’heure est désormais à la jeunesse et à l’action.



Après la passation de service, le nouveau maire prévoit de revenir sur le projet municipal élaboré avec son équipe, afin de perfectionner leur approche et d’optimiser leur action pour redonner à N'Djaména tout son éclat.