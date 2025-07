Tchad : ​célébration du 98e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine

Le Colonel Jiang-Lei, attaché de Défense de la République populaire de Chine au Tchad, a souligné que la Chine poursuit une politique de défense nationale de nature défensive et une voie de développement pacifique. Il a également annoncé que la Chine lancera une initiative de partenariat pour la Paix et la sécurité avec les pays africains, en fournissant une aide militaire de 10 milliards de Yuans à l'Afrique.



Les relations sino-tchadiennes se développent de manière stable et saine, avec des échanges de haut niveau, une formation militaire et une coopération en matière de sécurité qui se renforcent continuellement. La Chine reconnaît la grandeur des forces armées tchadiennes et leur rôle important dans la région du Sahel.



L'APL entend travailler avec la partie tchadienne pour promouvoir l'amitié, œuvrer pour la Paix et la stabilité, et offrir un appui solide au développement économique. L'Ambassadeur Wang Xining a souhaité que les armées chinoises et tchadiennes écrivent ensemble un nouveau chapitre de coopération et d'amitié.