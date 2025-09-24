Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 10 ans de prison ferme pour vol à main armée et coups de couteau


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 24 Septembre 2025



Tchad : 10 ans de prison ferme pour vol à main armée et coups de couteau
Le tribunal de grande instance de N’Djamena a condamné trois individus à 10 ans de prison ferme.

Deux d’entre eux étaient poursuivis pour vol à main armée, commis à l’aide d’une arme blanche après s’être introduits chez un opérateur économique. Le troisième était accusé de coups et blessures volontaires pour avoir poignardé le gérant d’un débit de boisson dans la capitale.

Se référant aux articles 181 et 182 du Code pénal, les juges d’instruction ont retenu contre les deux premiers le chef de vol en réunion, tandis que le troisième a été reconnu coupable d’avoir porté un coup de couteau, qualifié de mortel, au gérant du bar.

Saisie de cette affaire, la chambre correctionnelle a requalifié les faits en affaire criminelle, confirmant ainsi la lourde sanction infligée aux prévenus.


