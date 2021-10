Tchad : 100 jeunes du Ouaddaï bénéficient d'une formation en entrepreneuriat

Le directeur par intérim de l'ADETIC, Mahamat Abdallah Samil, a souligné que pour suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de développement numérique au Tchad, mais aussi participer aux actions des formations professionnelles des jeunes dans le domaine de TIC et diminuer le taux de chômage, l'écosystème entrepreneurial s'avère nécessaire pour les jeunes.



Selon le manager du CERHCOE Consulting, Kounda bienvenu Assidé, cette session de formation qui s'étend du 19 au 23 octobre 2021 à Abéché dans les locaux de l'ADETIC, a pour objectif principal de contribuer à créer des sources de revenus et à réduire la vulnérabilité des jeunes en renforçant leurs compétences techniques.



La formation intègre tout le domaine prioritaire en entrepreneuriat à savoir la création d'entreprise, le montage des projets et la recherche de financement.



Le maire 3ème adjoint de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a précisé qu'il est largement démontré que la nouvelle méthodologie entrepreneuriale permet, avec des ressources limitées, d'atteindre plus efficacement les objectifs fixés et de véhiculer à l'intention des jeunes des messages identiques.



Les deux coachs, Kounda Bienvenu Assidé et Elvis Nguinambayen étant des entrepreneurs, vont partager leurs expériences avec les jeunes durant les cinq jours de formation.