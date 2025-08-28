Tchad : 11 décès dus au choléra au Sila, appel à la mobilisation

La province du Sila fait face à une épidémie de choléra. À la date du 29 août 2025, 45 cas ont été recensés, dont 11 décès, avec le département d’Abdi comme principal épicentre.



Dans une déclaration publique, le délégué général du gouvernement, le général de division Sadick Siboro Dinga, a lancé un appel pressant à tous les acteurs locaux – chefs traditionnels, leaders religieux, autorités administratives, jeunes et partenaires – pour unir leurs efforts afin de contenir la propagation de la maladie.



De son côté, le délégué provincial de la santé, Dr Issa Fadjaré, a rappelé les mesures de prévention essentielles : se laver régulièrement les mains avec du savon, consommer uniquement de l’eau traitée et se rendre rapidement dans un centre de santé en cas de diarrhée ou de vomissements.



Des campagnes de sensibilisation de proximité seront intensifiées dans les prochains jours afin de briser la chaîne de transmission.