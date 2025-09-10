Tchad : 14 gagnants récompensés par Moov Africa lors du second tirage au sort de la Promo « Allô Allô »

L’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa a organisé le 9 septembre 2025, le second tirage au sort de sa promotion de la période (du 01 juin au 31 août 2025). « Allô Allô », récompensant ainsi 14 heureux gagnants.



Cette cérémonie de deuxième tirage au sort de la Promo « Allô Allô » a eu lieu au siège de Moov Africa sur l’avenue Charles De Gaule. La promotion « Allô Allô » est lancée depuis le 1er mars dans le but de récompenser les clients de leur fidélité et engagement sur le réseau Moov Africa.



Les lots sont composés entre autres, des voitures de la marque Suzuki, kits solaires, téléphones, écrans téléviseurs et des frigos. Le tirage au sort des gagnants a été certifié par un huissier de justice. Plusieurs fans de Moov Africa ont participé au tirage au sort en toute transparence. Le gagnant de la voiture est Ali wakil Abba, résidant à Diguel Zafai a N’Djamena.



Quant à Hassan Macki Abdoulaye, il décroche le deuxième prix en gagnant un kit solaire. Les autres gagnants ont gagné d’autres lots à savoir : téléphones, écran TV, et des frigos. « Nous avons lancé cette promo avec trois voitures, avec des lots accompagnateurs dont Moov Africa offrira chaque trois une voiture » a indiqué à la presse Gossenadji Etienne, chef de produits SMS et VAS.



Pour participer, Il suffit simplement d’acheter des forfaits Appels uniquement à partir de 2000F ou plus via le menu *111# ou par Moov Money en composant *800# pour être éligible au tirage au sort. Lancée le 01 mars 2025, la promo prendra fin avec le troisième tirage, fin décembre 2025. En somme, Moov Africa marque encore une fois reste l’entreprise le leader qui récompense d’une manière permanente ses fidèles clients.