Tchad : 24 footballeurs sélectionnés pour affronter le Soudan

Le nouveau sélectionneur de l'équipe tchadienne de football, Emmanuel Tregoat a dévoilé mercredi la liste des 24 joueurs sélectionnés pour le match qui les opposera au Soudan dans le cadre du tour préliminaire des éliminatoires de la coupe du monde 2022.



Au total, neuf joueurs locaux et 15 joueurs évoluants à l'extérieur sont retenus (trois gardiens de but, huit défenseurs, quatre milieux de terrain et neuf attaquants).



Après avoir dirigé la sélection nationale entre 2014 et 2015, Emmanuel Tregoat a indiqué qu'il a maintenu le contact avec le pays et les joueurs locaux. Il a signé ce mercredi un contrat de douze mois avec le ministère en charge des sports.



La reconduction du contrat est conditionnée par une clause : la qualification des SAO aux barrages préliminaires pour la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du monde.



Le directeur général du ministère de la Promotion des sports, des jeunes et de l'emploi, Pasalet Lazaki, a indiqué que le nouveau sélectionneur "est resté en contact avec le pays, avec les joueurs locaux, l'encadrement technique local et est toujours en contact avec ceux qui évoluent à l'international, professionnels comme semi-professionnels".



"Je pense que c'est ce fait qui nous a conduit à aller dans ce sens, parce que l'urgence étant là, et le temps imparti, nous ne pouvons qu'aller vers ce réalisme, surtout qu'il a porté chance au pays et nous pensons qu'il va continuer à nous porter chance", a ajouté Pasalet Lazaki.



Gardiens :

Adoum Deffallah, Elect Sport (D1/Tchad)

Emmanuel Miesud, Istres FC (National 3/France)

Adoassou Matthieu, Ascot (D1/Tchad)



Défenseurs :

Seid Béchir, Elect Sport (D1/Tchad)

Moussa Docteur, Elect Sport (D1/Tchad)

Ninga Ndonane, Ascot (D1/Tchad)

Madtoingué Constant, AS Cor (D1/Tchad)

Beadoum Monde, Coton Sport (D1/Cameroun)

Abaya César, Somidep (D1/Niger)

Nadjim Haroun, KVK (D3/Belgique)

Asselmo Massama (Dernier club: Wolaitta Dicha/Ethiopie)



Milieux de terrain :

Otodjimbaye Roméo, Union de Douala (D1/Cameroun)

Mahamat azarack, Créteil (National 2/France)

Eric Mbangossoum, Future king (D1/Guinée Equatoriale)

Sanaa Abtama, Rwdm (D3/Belgique)



Attaquants :

Ezechiel Ndouassel, Persib Bandung (D1/Indonosie)

Marius Mouandjilmadji, FC Porto (D1/Portugal)

Léger Djiminam, Elect Sport (D1/Tchad)

Bakhit Djibrine, Foullah Edifice (D1/Tchad)

Mahamat Adda, AS Cot (D1/Tchad)

Esaie Djikoloum, AS Cot (D1/Tchad)

Ninga Casimir, Angers SC (D1/France)

Haroun Tchaouna, Angers SC (D1/France)

Karl Max, Semeng Padang (D1/Indonésie)