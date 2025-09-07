Tchad : 30 femmes handicapées formées sur le plaidoyer et la gestion des projets au Ouaddaï

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des organisations de femmes handicapées du Tchad pour l’influence et le plaidoyer en faveur de l’agenda Femmes, Paix et Sécurité. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du point focal de l’UNFPA.



La directrice de programme et projets, Aché Mahamat Abdoulaye, a souligné que cette session s’inscrit dans une dynamique de transformation sociale, visant à renforcer les compétences des OSC en matière de plaidoyer, de communication stratégique et de gestion de projet.



Elle a rappelé que les femmes handicapées vivant dans des zones touchées par les conflits et les tensions intercommunautaires restent largement exclues des processus de paix, de sécurité et de développement. « Elles subissent une double marginalisation : en tant que femmes et en tant que personnes en situation de handicap », a-t-elle insisté.



À l’issue de cette formation, les organisations locales seront appelées à jouer un rôle de catalyseurs de changement, capables de mobiliser leurs communautés, de dialoguer avec les autorités et de proposer des solutions inclusives et concrètes.