Tchad : 300 millions Fcfa d'aide à la presse en 2023, annonce le premier ministre

L’aide à la presse va passer à 300 millions Fcfa, soit une augmentation de 100%. "On a augmenté cette année, on va augmenter l’année prochaine pour que la presse travaille dans de bonnes conditions mais en retour, on va vous demander d’être professionnels. Non pas des journalistes commerçants", a souligné Saleh Kebzabo.



Saleh Kebzabo a révélé que des conseillers nationaux ont souhaité la réduction de cette aide à la presse ; une démarche qu'il a qualifié d'anti-démocratique.



Le premier ministre veut "une presse qui soit au-dessus de tout soupçon", "qui arrête de tirer à boulets rouges sur les autres", "une presse qui soit engagée dans le développement du pays, sur des bases objectives de critiques".



Saleh Kebzabo dit croire en une presse libre, indépendante et responsable. "Je ferai en sorte que vous ayez un bon traitement, à tout point de vue, pour que vous puissiez faire votre travail", a-t-il assuré.