Tchad : 38 journalistes point focal renforcés pour la promotion des droits de l'enfant à Bakara

Il est important de rappeler que le programme de l'UNICEF au Tchad s'articule autour de six axes programmatiques : la survie et le développement de l'enfant, l'éducation inclusive de qualité, la protection de l'enfant, l'eau et l'assainissement, l'inclusion sociale et la gestion efficace en mettant l'accent sur la planification, la réponse aux situations d'urgence et la résilience.



Lors de son allocution, Nancy Ndal-Lah, chargée de communication à l'UNICEF, a souligné que la mission de l'organisation consiste à sauver la vie des enfants, à défendre leurs droits et à les aider à réaliser leur potentiel. Elle a également souligné l'importance des médias en tant que partenaires essentiels pour mettre en avant les questions relatives aux droits de l'enfant, à l'engagement et à l'expression des jeunes dans le débat public, contribuant ainsi au plaidoyer en faveur des enfants.



En lançant officiellement l'atelier de formation des points focaux sur la promotion des droits de l'enfant, Khadidja Mahamat Hissène, directrice générale de la communication, du développement des médias et de la coopération, a mis en avant l'objectif de cette formation. Elle vise à mieux équiper les journalistes points focaux en leur fournissant une meilleure compréhension des Résultats Clés pour les Enfants, des techniques de prise de vue ainsi que des méthodes de vérification des faits. Selon elle, cette initiative vise à renforcer les compétences des journalistes qui jouent un rôle crucial en tant qu'intermédiaires pour diffuser les priorités du Programme de Coopération entre l'UNICEF et le gouvernement tchadien.