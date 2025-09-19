Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 39ᵉ pays le plus paisible d’Afrique selon l’Institute for Economics & Peace


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Septembre 2025


N’Djamena - Le Tchad se hisse à la 4ᵉ place des pays les plus paisibles de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et occupe le 39ᵉ rang au niveau continental, d’après le dernier rapport de l’Institute for Economics & Peace (IEP) publié en 2025.


Tchad : 39ᵉ pays le plus paisible d’Afrique selon l’Institute for Economics & Peace
La Guinée équatoriale domine le classement sous-régional, se positionnant 15ᵉ en Afrique, suivie de la République du Congo (22ᵉ) et du Gabon (28ᵉ). Le Tchad devance ainsi le Cameroun (40ᵉ) et la République centrafricaine (44ᵉ), deux pays marqués par des tensions sécuritaires persistantes.

Une progression pour le Tchad

Longtemps classé parmi les pays instables de la région, le Tchad enregistre une amélioration notable grâce aux efforts de stabilisation politique et sécuritaire entrepris ces dernières années. Cette progression témoigne d’un relatif retour au calme, malgré des défis persistants liés aux tensions communautaires, aux conflits armés frontaliers et à la menace des groupes terroristes dans la zone du Sahel.

Des défis encore à relever

Malgré ce classement encourageant, le Tchad fait face à de nombreux défis : renforcement de la gouvernance démocratique et de l’État de droit, lutte contre l’extrémisme violent, réduction des inégalités sociales et économiques, amélioration de l’accès aux services de base pour consolider la paix durable.

Le rapport de l’IEP rappelle que la paix ne se résume pas à l’absence de conflits, mais englobe également la justice sociale, la sécurité humaine et la bonne gouvernance.

Pour les observateurs, la 39ᵉ place continentale du Tchad est un signal positif qui pourrait encourager les investissements et renforcer la confiance des partenaires internationaux. Toutefois, la consolidation de cette dynamique dépendra de la capacité des autorités à transformer ce climat de paix relative en véritable moteur de développement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/09/2025

Tchad / Inde : Participation de S.E. Mme. Ildjima Badda Mallot à la cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de New Delhi

Tchad / Inde : Participation de S.E. Mme. Ildjima Badda Mallot à la cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de New Delhi

Tchad : nomination au Comité de règlement des différends de l'ARMP Tchad : nomination au Comité de règlement des différends de l'ARMP 18/09/2025

Populaires

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

18/09/2025

Cameroun : Le Colonel Olama Ayissi Zacharie prend le commandement de la Force BIR Côte

18/09/2025

RCA / Russie : L'ambassadeur de Russie en RCA a rencontré le Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères centrafricain

18/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter