Tchad : 39ᵉ pays le plus paisible d’Afrique selon l’Institute for Economics & Peace

La Guinée équatoriale domine le classement sous-régional, se positionnant 15ᵉ en Afrique, suivie de la République du Congo (22ᵉ) et du Gabon (28ᵉ). Le Tchad devance ainsi le Cameroun (40ᵉ) et la République centrafricaine (44ᵉ), deux pays marqués par des tensions sécuritaires persistantes.



Une progression pour le Tchad



Longtemps classé parmi les pays instables de la région, le Tchad enregistre une amélioration notable grâce aux efforts de stabilisation politique et sécuritaire entrepris ces dernières années. Cette progression témoigne d’un relatif retour au calme, malgré des défis persistants liés aux tensions communautaires, aux conflits armés frontaliers et à la menace des groupes terroristes dans la zone du Sahel.



Des défis encore à relever



Malgré ce classement encourageant, le Tchad fait face à de nombreux défis : renforcement de la gouvernance démocratique et de l’État de droit, lutte contre l’extrémisme violent, réduction des inégalités sociales et économiques, amélioration de l’accès aux services de base pour consolider la paix durable.



Le rapport de l’IEP rappelle que la paix ne se résume pas à l’absence de conflits, mais englobe également la justice sociale, la sécurité humaine et la bonne gouvernance.



Pour les observateurs, la 39ᵉ place continentale du Tchad est un signal positif qui pourrait encourager les investissements et renforcer la confiance des partenaires internationaux. Toutefois, la consolidation de cette dynamique dépendra de la capacité des autorités à transformer ce climat de paix relative en véritable moteur de développement.