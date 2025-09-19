Tchad : Visite conjointe du délégué général de la province du Lac et du PAM sur les aménagements agricoles







Cette mission conjointe avait pour objectif d'évaluer les aménagements hydro-agricoles réalisés par le PAM au profit des populations riveraines. Ces infrastructures visent à renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir l’autosuffisance et améliorer durablement les conditions de vie des communautés locales.





Au cours de la visite, le général Saleh Haggar Tidjani et la délégation du PAM ont pu constater les efforts des producteurs bénéficiaires, notamment dans la mise en valeur des terres agricoles grâce aux systèmes d’irrigation et aux ouvrages de maîtrise de l’eau.





Le directeur du programme du PAM au Tchad, Marc Sepkon, a salué l’engagement des populations à entretenir les installations mises à leur disposition. Il a également réaffirmé la volonté de son organisation d’accompagner le gouvernement tchadien pour faire face aux défis climatiques et alimentaires.





Pour sa part, le général Saleh Haggar Tidjani a exprimé sa satisfaction quant aux résultats déjà visibles sur le terrain. Il a encouragé les agriculteurs à redoubler d’efforts pour accroître la production agricole, gage de stabilité et de développement pour la province du Lac.





Sur place, il a échangé avec les habitants, les sensibilisant à la paix, à la cohésion sociale, à l’entretien des ouvrages réalisés avec l’appui des partenaires, et à la lutte contre la consommation de stupéfiants.





Cette visite s’inscrit dans le cadre d'un partenariat fructueux entre le PAM et les autorités tchadiennes, en faveur de la sécurité alimentaire et du développement durable dans le bassin du Lac Tchad.