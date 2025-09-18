Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le Colonel Olama Ayissi Zacharie prend le commandement de la Force BIR Côte


Alwihda Info | Par - 18 Septembre 2025


Créée en 2011, la Force BIR Côte, chargée de la sécurisation des côtes camerounaises et de la protection des intérêts vitaux de l’État en mer, s'est imposée comme une unité stratégique. Elle joue un rôle pivot dans la lutte contre la piraterie maritime le long des côtes camerounaises.


  Ce jeudi 19 septembre 2025, le général de brigade, Coordonnateur général des BIR, a présidé la cérémonie de prise de commandement du colonel Olama Ayissi Zacharie, nouveau commandant de cette formation spécialisée. Il succède au colonel Touang Gabriel, qui a dirigé la Force BIR Côte durant quatre années de service remarquable.

 
À cette occasion, le général de brigade a exprimé sa gratitude au commandant sortant pour son dévouement et les résultats obtenus. Au nouveau commandant, il a recommandé de maintenir la discipline et la cohésion des troupes, de renforcer la coopération avec les autres forces impliquées dans la sécurisation maritime, et de poursuivre avec engagement la mission de défense des intérêts vitaux de l’État en mer.
 
La cérémonie s'est achevée par un défilé militaire, suivi d'un déjeuner offert aux participants.
Peter Kum
