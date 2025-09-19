Tchad : La population du canton Wadi-Hamra rend hommage au Moufti du Tchad et au jeune lauréat Mahamat Adam





La cérémonie a réuni le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, le vice-président du CSAI du Ouaddaï, le Khalifa de la confrérie tidjania, des oulémas ainsi qu’un grand nombre de fidèles.





À cette occasion, le Moufti du Tchad, Cheikh Ahmat Alnour Mahamat Alhilou, a remercié les habitants du Wadi-Hamra pour cette marque de reconnaissance. Il a également prodigué de sages conseils, exhortant particulièrement la jeunesse à approfondir sa connaissance de la religion.





De son côté, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Abdelwahid Abdoulaye Oussmane, a invité la population à cultiver l’unité, la paix et l’harmonie.





La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance aux personnalités honorées.