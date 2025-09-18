Tchad / Inde : Participation de S.E. Mme. Ildjima Badda Mallot à la cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de New Delhi







La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs ministres du gouvernement indien ainsi que de chefs de mission et de représentants diplomatiques de divers pays. Cet événement témoigne de la solidarité internationale face aux défis environnementaux et de l'engagement des nations à œuvrer ensemble pour la protection de notre planète.







La participation de Mme Ildjima Badda Mallot souligne l'importance des initiatives écologiques et le rôle actif du Tchad dans les discussions mondiales sur le climat.