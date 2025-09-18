Tchad / Inde : Participation de S.E. Mme. Ildjima Badda Mallot à la cérémonie de plantation d’arbres dans la ville de New Delhi

Ce mouvement, intitulé « Ek Ped Maa Ke Naam », qui se traduit par « Un arbre au nom de la Maman », encourage les citoyens à planter un arbre en hommage à leur mère et à la terre mère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte mondiale contre le réchauffement climatique et vise à sensibiliser le public à l'importance de la reforestation.
La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs ministres du gouvernement indien ainsi que de chefs de mission et de représentants diplomatiques de divers pays. Cet événement témoigne de la solidarité internationale face aux défis environnementaux et de l'engagement des nations à œuvrer ensemble pour la protection de notre planète.
La participation de Mme Ildjima Badda Mallot souligne l'importance des initiatives écologiques et le rôle actif du Tchad dans les discussions mondiales sur le climat.