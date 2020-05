Tchad : 393,6 millions Fcfa de la France pour appuyer les activités pédagogiques

Une convention de subvention en appui aux activités pédagogiques a été signée jeudi entre le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma et l’ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery.



D'après le département ministériel, "cette subvention d’une valeur de 600.000 euros (environ 393,6 millions Fcfa) permettra d’appuyer l’éducation sur trois axes à savoir : la mise en place d’une plateforme appelée « Tactileo », pour le Tchad ; la mise à disposition de ressources numériques et audiovisuelles éducatives et la formation des cadres dudit ministère."



Selon le ministre Aboubakar Assidick Tchoroma, la subvention donnera, sans nul doute, un coup de pouce au Comité scientifique des réponses éducatives au Covid-19 (CSRE), qui œuvre depuis presque deux mois, pour maintenir les élèves en lien avec l’école, malgré la suspension des cours suite au Covid-19.



L’ambassadeur de France au Tchad, M. Bertrand Cochery, affirme, quant à lui, qu’il est du devoir de son pays de venir en aide aux responsables de l’éducation nationale en cette période exceptionnelle.



D’après lui, la suspension temporaire des établissements scolaires, en cette période de covid-19, ne signifie nullement l’arrêt de l’enseignement.



Le 5 juillet 2019, un accord-cadre de coopération a été signé à Paris entre le département ministériel tchadien et le ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse.