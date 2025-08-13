Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 50 véhicules remis au ministère de l’Environnement pour renforcer la surveillance nationale


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 13 Août 2025



Dans le cadre de ses activités, le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable a reçu, ce 13 août 2025, un lot de véhicules destinés à renforcer ses capacités opérationnelles.

Dans son discours, Hassan Bahkit Djamous, ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, a déclaré que c’est « sous cette pluie de bénédiction » qu’ils se sont réunis pour procéder à la réception officielle de 50 véhicules (20 Toyota Corolla, 24 Toyota Hilux, 3 Toyota Prado et 3 Toyota Hardtop), des véhicules haut de gamme et tout-terrain, offerts par la haute bienveillance du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République.

Le ministre a rendu un hommage appuyé au chef de l’État pour ce geste hautement symbolique, qui témoigne une fois encore de son engagement personnel à préserver l’environnement pour les générations futures. Il a également salué la clairvoyance du gouvernement, qui dote le pays des moyens nécessaires pour renforcer la surveillance environnementale sur l’ensemble du territoire national.

Il a rappelé que, comme beaucoup de pays, le Tchad fait face à des enjeux environnementaux majeurs tels que le changement climatique, la désertification et la perte de biodiversité.

Pour relever ces défis, il est essentiel de doter les services techniques d’équipements adéquats. Ces véhicules permettront notamment :
- d’intervenir plus efficacement contre les feux de brousse, le braconnage et les pollutions ;
- de renforcer la surveillance des aires protégées ;
- d’accompagner les communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles.

M. Hassan Bahkit Djamous s’est dit persuadé qu’avec ces moyens, le ministère pourra doubler sa couverture territoriale, réduire ses temps d’intervention et assurer un suivi en temps réel des activités sur le terrain. Il a conclu en réaffirmant l’engagement de son département à travailler sans relâche pour préserver l’environnement, conformément aux orientations de la politique nationale, tout en renouvelant ses remerciements les plus sincères au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno pour ce soutien précieux.


