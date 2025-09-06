Tchad : 500 arbres plantés pour lutter contre la désertification





Organisée par l'association Plateforme Klatoulotou Kanem Géographique, la cérémonie a vu la plantation de 500 arbres pour combattre la désertification qui menace la région. Le délégué de l'Environnement, Moustapha Abdramane Ahmat, a salué cette initiative citoyenne qui témoigne d'une mobilisation collective contre l'avancée du désert.





En plus de cette action environnementale, l'association a également distribué des livres coraniques et scolaires aux élèves locaux, soulignant l'importance de l'éducation. Les officiels ont encouragé les autres associations à suivre cet exemple, rappelant que planter un arbre, c'est investir dans un avenir meilleur et durable pour tous.