TCHAD

Tchad : 500 arbres plantés pour lutter contre la désertification


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 7 Septembre 2025


Dans le cadre de la Semaine nationale des arbres 2025, la localité de Toumsary dans le département de Dagana a accueilli une cérémonie de plantation d'arbres. L'événement, qui a eu lieu le samedi 6 septembre, a mobilisé de nombreux responsables, dont le délégué général du gouvernement du Hadjer Lamis, Ahmat Hissein Kardayo, et des députés.


  Organisée par l'association Plateforme Klatoulotou Kanem Géographique, la cérémonie a vu la plantation de 500 arbres pour combattre la désertification qui menace la région. Le délégué de l'Environnement, Moustapha Abdramane Ahmat, a salué cette initiative citoyenne qui témoigne d'une mobilisation collective contre l'avancée du désert.

 
En plus de cette action environnementale, l'association a également distribué des livres coraniques et scolaires aux élèves locaux, soulignant l'importance de l'éducation. Les officiels ont encouragé les autres associations à suivre cet exemple, rappelant que planter un arbre, c'est investir dans un avenir meilleur et durable pour tous.


