Tchad : 6 ministres au CNT pour l'examen du projet de loi sur la nationalisation d'actifs pétroliers

Cette mesure fait suite à des tensions persistantes entre le gouvernement et la compagnie pétrolière internationale.



La plénière est suivie de près par six membres du gouvernement, à savoir le Ministre Secrétaire général du gouvernement, Monsieur Haliki Choua Mahamat, le Ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Monsieur Djerassem Le Bemadjiel, le Ministre de la Communication, Monsieur Aziz Mahamat Saleh, le Ministre des Finances, Monsieur Tahir Hamid Nguilin, le Ministre de l'Elevage, Dr Abderahim Awatt Ateïb, et le Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable Monsieur Mahamat Hanno.