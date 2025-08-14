Tchad : 65 ans de souveraineté, pourquoi le Tchad peine à concrétiser ses promesses ?

En ce mois d’août, plusieurs pays africains, dont le Tchad, ont célébré les 65 ans d’indépendance. La plupart ont accédé à la souveraineté nationale, mais quel bilan peut-on tirer des décennies de gestion publique au Tchad ?



Sur le plan des infrastructures, particulièrement pendant la saison pluvieuse, les routes deviennent impraticables. Le cauchemar persiste à travers la capitale N’Djamena, tout comme en province où les axes se transforment en bourbiers dès les premières pluies. Pourtant essentiel pour l’économie, le réseau routier reste insuffisant, et les projets tardent à se concrétiser, faute de fonds alloués.



« On vit comme en 1960 ! Les camions restent embourbés pendant des semaines », témoigne un usager. Sur le plan de la cohésion sociale et de l’unité nationale, le politologue Dr Ngarlem Toldé et par ailleurs, enseignant chercheur à l'Université de N’Djamena, lors d'une interview accordée à un média de la place, dans ses analyses, a relaté les faits de 1960 jusqu'à nos jours, la situation que vivent les Tchadiens, tout en disant que : « Le Tchad est encore en quête de réussite et à la recherche de son unité. Le pays n’a jamais vraiment connu un État stable. Les institutions restent fragiles, minées par le clientélisme et les rivalités ethniques. »



Idrissa Saleh Abdramane, juriste et analyste politique, abonde dans ce sens : « La jeunesse est confrontée à de nombreux défis, notamment l’unité nationale. Aujourd’hui, le Tchad fait face à un problème sérieux : à chaque fois, on parle de régions, d’ethnies ou de tribalisme. Cela n’est pas normal dans un pays comme le nôtre. Pour progresser, nous devons vivre en parfaite harmonie. »



Le politologue Ngarlem Toldé, a, ensuite souligné qu’après 65 ans d’indépendance, « on n’a même pas le minimum pour la population tchadienne. Il est difficile de parler de succès. On ne sent pas cette évolution sur le terrain : après tant d’années, le village le plus reculé devrait avoir l’électricité, des dispensaires et une école. Or, ce n’est pas le cas. »



Avec l’indépendance les Tchadiens croyaient à l'autodétermination, et à la souveraineté du peuple, mais elle a été mal négociée et mal gérée par les dirigeants successifs. Aujourd’hui, la jeunesse est au cœur d’un chômage massif et d’un exode des diplômés. Soixante-cinq ans après l’indépendance, le Tchad reste un pays fragile mais stratégique.



Malgré ses richesses naturelles, son développement est freiné par l’instabilité politique, la corruption et les crises sécuritaires. Comme le dit un dicton « l'indépendance ne se limite pas à un drapeau et un hymne, mais à la capacité d'un peuple à bâtir un avenir libre et prospère ».