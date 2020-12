Tchad : 8700 jeunes sensibilisés par Afriyan et RJDLT sur la Covid-19 et la santé de reproduction

Les organisations Afriyan-Tchad et le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT) ont bouclé leur campagne de sensibilisation des jeunes adolescents sur la santé de la reproduction de la santé et la Covid-19. Pour marquer la fin de ce long travail de terrain, une soirée de gala a été organisée samedi. Elle a permis aux agents, équipes et partenaires de partager un petit cocktail.



Dans le cadre des actions citoyennes, les deux organisations ont décidé de sensibiliser les populations sur les mesures barrières et les comportements responsables afin de contrer d'une part la propagation de la pandémie de coronavirus et d'éduquer, d'autre part, la jeunesse sur les questions liées à la santé reproductive des jeunes et adolescents.



Le coordonnateur d'Afriyan Tchad, Diondande Roger Djeraro, s'est dit satisfait du travail abattu. 2540 filles et 6214 garçons ont bénéficié de la campagne de sensibilisation dans différents coins de la ville.



La deuxième phase de l'opération s'est déroulée de novembre à décembre 2020, pendant un mois, tandis que la première phase du projet a eu lieu du 30 juin au 29 juillet 2020.



La campagne a été appuyée financièrement et techniquement par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et TECHNIDEV.