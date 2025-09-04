Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : À ​Sarh, les autorités interdisent les parades d’initiés pour préserver la sécurité publique


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025




Le Secrétaire Général du Département du Barh-Koh, Ngomsembaye Allahoguina, a signé ce 4 septembre 2025 une note circulaire interdisant immédiatement les parades massives de nouveaux initiés dans la ville de Sarh.

Cette décision fait suite à la multiplication de ces rassemblements, jugés susceptibles de créer un climat d’insécurité et de provoquer une psychose au sein de la population. Les autorités locales, notamment le maire de la ville, le commandant de la gendarmerie, le commandant du sous-groupe GNNT et le commissaire de police de Sarh, sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire appliquer cette directive.

Le Secrétaire Général du Département du Barh-Koh a insisté sur le respect strict de cette mesure, soulignant qu’aucune ambiguïté ne sera tolérée quant à son application.

Cette interdiction vise à préserver la quiétude des habitants de Sarh et à éviter toute situation pouvant menacer l’ordre public.




