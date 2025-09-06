Tchad : À Baro, l’Union des diplômés sans emploi mobilise autour de l’avenir des jeunes

La cérémonie a été ouverte par Abdelkader Matar Hassane, président du comité d’organisation, qui a salué la présence des invités et présenté le programme de la journée.



Dans son intervention, Abakar Mht Seid, président de l’Union, a insisté sur l’importance de la formation académique : « Les élèves d’aujourd’hui seront les cadres de demain », a-t-il déclaré, lançant un message d’espoir et de motivation.



Des leaders religieux ont félicité les jeunes et prié pour leur avenir, tandis que plusieurs personnes ressources ont encouragé les étudiants à persévérer malgré les difficultés.



Le représentant du chef de canton Migami, Abdelkrim Absine Mahreb, a salué l’engagement des jeunes, et l’OPJ de Baro, Deko Galapma Djoul, représentant du sous-préfet, a félicité les participants au nom des autorités locales.



La rencontre s’est conclue par la remise d’attestations aux nouveaux bacheliers et étudiants licenciés, symbolisant la reconnaissance de leurs efforts.