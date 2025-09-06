Alwihda Info
TCHAD

Tchad : À Baro, l’Union des diplômés sans emploi mobilise autour de l’avenir des jeunes


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 6 Septembre 2025


​L’Union des jeunes diplômés sans emploi de la sous-préfecture de Baro a organisé une cérémonie de retrouvailles qui a rassemblé de nombreux participants autour d’objectifs communs : échanger sur les défis liés au chômage des jeunes, dresser le bilan des activités de l’année écoulée et renforcer la solidarité entre diplômés.


Tchad : À Baro, l’Union des diplômés sans emploi mobilise autour de l’avenir des jeunes
La cérémonie a été ouverte par Abdelkader Matar Hassane, président du comité d’organisation, qui a salué la présence des invités et présenté le programme de la journée.

Dans son intervention, Abakar Mht Seid, président de l’Union, a insisté sur l’importance de la formation académique : « Les élèves d’aujourd’hui seront les cadres de demain », a-t-il déclaré, lançant un message d’espoir et de motivation.

Des leaders religieux ont félicité les jeunes et prié pour leur avenir, tandis que plusieurs personnes ressources ont encouragé les étudiants à persévérer malgré les difficultés.

Le représentant du chef de canton Migami, Abdelkrim Absine Mahreb, a salué l’engagement des jeunes, et l’OPJ de Baro, Deko Galapma Djoul, représentant du sous-préfet, a félicité les participants au nom des autorités locales.

La rencontre s’est conclue par la remise d’attestations aux nouveaux bacheliers et étudiants licenciés, symbolisant la reconnaissance de leurs efforts.


