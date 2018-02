Tchad : A quand une douane utile pour la République ?

Cette institution qui ailleurs fait des recettes pour le bon fonctionnement de l’Etat, est au Tchad une vache à lait pour un groupe. Depuis Salay où des voix se sont levées pour décrier les irrégularités, le détournement, la privatisation de ladite institution, rien n’a changé.



C’est le chaos, les formés de la douane sont mis à l’écart au profit des bénévoles qui ne font que la volonté de leur maitre.



Les recettes ne prennent plus la destination indiquée. Mais personne n’en parle. Pourquoi ce silence ? Où sont passés les voix indiquées pour dénoncer ? Ces questions ne manquent pas de surgir dans les milieux publics mais restent sans réponse.



Une autre épine est la nouvelle brigade mixte créée contre la fraude qui pulule les artères de la capitale. Cette dernière, non seulement n’arrange pas la population, mais lui ôte le sommeil.



Si l’effectif de la douane est insuffisant, le mieux est de la renforcer par des nouvelles recrues, plutôt que de faire une brigade mixte qui n’est qu’au service des individus, et qui pourchasse les fraudeurs en pleine capitale.