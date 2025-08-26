Alwihda Info
TCHAD

Tchad : ACORD-Tchad forme la société civile sur la transparence de la bonne gouvernance financière


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 26 Août 2025



Tchad : ACORD-Tchad forme la société civile sur la transparence de la bonne gouvernance financière
Le projet « Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au TCHAD - CAGOT » s’inscrit dans la logique d’une continuité des interventions du Projet d’Appui à la Société civile (PASOC- FED/2015/037-542), financé sous le 11ème FED.

Il consiste à renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC), sur les questions de gouvernance locale et nationale, à dialoguer et reconnaître leur importance dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques budgets publics. Commencé ce 26 août, à l'Inades, dans le 3e arrondissement, la formation durera trois jours.

L’accent est mis sur la consolidation des appuis antérieurs, tout en diversifiant les offres de services et l’approfondissement de la décentralisation des services dans les provinces à travers les OSC. Le projet adopte une démarche faire-faire en s’appuyant sur les initiatives portées par les OSC.

Ce qui permet ainsi d’accroître le rôle de contre-pouvoir des OSC en vue d’effectuer un meilleur contrôle de l’action gouvernementale. Il est financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par OXFAM et ses partenaires ACORD-Tchad et le CNCPRT.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
