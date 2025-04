Tchad : ACRA améliore les conditions de travail au marché Madjiorio et promeut la propreté

Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail des femmes commerçantes en leur offrant un cadre plus sain et sécurisé, et à faciliter la gestion des déchets dans le marché. L'installation de bacs à ordures contribuera à la propreté du marché et à la sensibilisation des commerçants à l'importance de la salubrité publique.





Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet « Réduction des Risques et de l’Impact des Inondations dans les Zones Urbaines et Périurbaines de N’Djamena », financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par ACRA en collaboration avec l'OSC Sauvons Notre Environnement.





Cette initiative représente un exemple de collaboration entre les organisations et les autorités locales pour soutenir les femmes commerçantes et promouvoir un environnement plus sain.