Tchad : ANATS FC se prépare pour le Championnat Zonal





Après l'annonce de la date de la compétition par la Fédération et malgré la reprise des cours, la Ligue Provinciale a pu rassembler les joueurs ces jours-ci pour les préparer physiquement et psychologiquement en vue de cette compétition. L’objectif est clair : gagner le Championnat Zonal pour faire partie des équipes qualifiées pour le Championnat National à venir.





Pour ce faire, les autorités administratives et communales ainsi que les opérateurs économiques sont venus encourager les poulains du Mandoul sur le terrain, les exhortant à garder le moral et à obtenir un bon résultat lors de cette compétition.





Le Président de la Ligue de Football du Mandoul, Nanguermadji Mounro Doud, se dit confiant que ses joueurs feront la différence à Doba. Il demande une forte mobilisation du « 12e joueur » (les supporters) pour donner de la vigueur à son équipe. Il appelle également les bonnes volontés à soutenir l'équipe avec des dons de diverses natures pour permettre la prise en charge des joueurs.