Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : ANATS FC se prépare pour le Championnat Zonal


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 26 Octobre 2025


Champion de la Ligue Provinciale de Football, l'équipe ANATS FC est à pied d'œuvre pour les préparations physiques afin de représenter le Mandoul au Championnat Zonal, qui se tiendra du 28 octobre au 12 novembre à Doba, province du Logone Oriental.


Tchad : ANATS FC se prépare pour le Championnat Zonal


  Après l'annonce de la date de la compétition par la Fédération et malgré la reprise des cours, la Ligue Provinciale a pu rassembler les joueurs ces jours-ci pour les préparer physiquement et psychologiquement en vue de cette compétition. L’objectif est clair : gagner le Championnat Zonal pour faire partie des équipes qualifiées pour le Championnat National à venir.

 
Pour ce faire, les autorités administratives et communales ainsi que les opérateurs économiques sont venus encourager les poulains du Mandoul sur le terrain, les exhortant à garder le moral et à obtenir un bon résultat lors de cette compétition.

 
Le Président de la Ligue de Football du Mandoul, Nanguermadji Mounro Doud, se dit confiant que ses joueurs feront la différence à Doba. Il demande une forte mobilisation du « 12e joueur » (les supporters) pour donner de la vigueur à son équipe. Il appelle également les bonnes volontés à soutenir l'équipe avec des dons de diverses natures pour permettre la prise en charge des joueurs.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/10/2025

​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables

​Samedi de la Solidarité au Tchad : un élan de compassion en faveur des ménages vulnérables

Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra Tchad : Le parti Les Transformateurs alerte sur l’état de santé du Dr Succès Masra 25/10/2025

Populaires

China accelerates innovation to drive high-quality development

25/10/2025

​« Mental 17 » : Bien plus qu’un livre, un manifeste pour la jeunesse africaine

25/10/2025

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter