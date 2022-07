C'est un écart de huit buts qui sépare les deux équipes, similaire au match entre AS Santé d'Abéché et AS Santé d'Amdjarass qui s'est soldé par un score de 8-0 en début de semaine.



Le championnat national de football qui revient après deux ans d'arrêt suscite de l'engouement dans les stades, au grand bonheur des spectateurs.