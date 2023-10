Tchad : ASHAD et Mbâ Madji Leci lancent les activités d'Octobre Rose contre le cancer du sein

Le 30 septembre 2023, lors d'une conférence de presse organisée au restaurant Almouni Café, la présidente de l'ONG, Ensemble pour un Développement Durable et Social (ASHAD), Miandinguem Raissa Madjibeye, a inauguré les activités d'Octobre Rose.



L'objectif de cette conférence de presse était de former et de sensibiliser les femmes au sujet du cancer du sein. Dans son discours inaugural, Miandinguem Raissa Madjibeye, présidente de l'ONG ASHAD, a souligné que le cancer du sein était devenu un grave problème de santé pour de nombreuses femmes.



Elle a attribué cette situation à l'ignorance, au manque de connaissance et aux préjugés qui continuent de faire obstacle à la lutte contre cette maladie. Elle a également rappelé que le ministère de la Santé, avec le soutien de l'OMS, avait enregistré un taux de diagnostic histopathologique de 10,18 % pour le cancer du sein.



Cela ne tient pas compte des personnes non diagnostiquées qui ignorent totalement leur condition. Les activités d'Octobre Rose comprendront des visites aux personnes touchées par la maladie, des campagnes de sensibilisation, des conférences-débats et des démonstrations d'auto-examen et d'examen des seins.



Octobre Rose est placé sous le thème : « Action de formation et de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein à destination des femmes, des mères, des filles et des couches sociales vulnérables ».



La présidente a conclu en déclarant : « Nous impliquerons les hommes pour leur faire comprendre l'importance de l'auto-examen et pour leur apprendre à examiner les seins. Nous mettrons à leur disposition des informations sur les sites de dépistage et encouragerons nos sœurs à s'auto-examiner, et à se faire dépister massivement pour une prise en charge précoce et efficace. Nous les exhortons également à pratiquer régulièrement une activité physique ».