Tchad : ATI Sport se spécialise dans la confection d'équipements sportifs de qualité

Comme d'autres entreprises, ATI sport est une équipe dynamique, constituée des jeunes amoureux du sport, qui se sont mis ensemble pour le développement de ce secteur. L'organigramme de l'entreprise se présente comme suit: l'administration, les techniciens et la direction commerciale.



Les techniciens ont pour tâche d'étudier les matières avant d'introduire dans les laboratoires. Les articles que fabrique ATI Sport sont tous de meilleures qualités. Les maquettes sont faites ici au pays mais la fabrication se fait en Europe, plus précisément en Chypre et en Turquie. Les produits de Ati sport ont une garantie de 24 mois.



Ati Sport est créée suite à un constat fait sur le terrain, explique le directeur commercial Alifa Mahamat Ati. "Nous avons constaté que les tchadiens aiment le sport mais n'ont pas accès aux équipements de bonne qualité", affirme-t-il. "Les pratiquants de sport dépensent beaucoup de moyen pour se procurer des équipements sportifs. Malheureusement ces équipements ne durent pas avec eux. Pour en avoir, il faut courir vers l'Afrique de l'Ouest ou l'Europe". Il fallait trouver quelque chose de résistant, et qui porte la marque nationale.



À travers ATI Sport, les initiateurs se sont fixés quelques objectifs :

- fournir des équipements de toute disciplines sportives aux public tchadiens ;

- habiller toutes les équipes sportives nationales du pays et les assister avec des équipement Made in Tchad ;

- mettre en contact les jeunes sportifs tchadiens et ceux qui évoluent à l'extérieur du pays ;

- faire en sorte que les sportifs tchadiens aillent s'expérimenter dans d'autres pays ;

- recruter des jeunes au sein de l'entreprise pour réduire le chômage au pays.



ATI sport a déjà à confectionner des maillots de football à des équipes de première division telles que Renaissance FC, Ascot, Foulah FC. Dans les établissements scolaires, l'entreprise a été recommandée pour habiller quelques clubs. Comme toute autre entreprise, ATI sport rencontre aussi des difficultés. Elles sont d'ordre financières et matérielles. Les difficultés matérielles sont entre autres l'imprimante et le groupe électrogène.