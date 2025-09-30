Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Abdallah Abakar Haroun, premier Tchadien à décrocher le titre d’Officier des services diplomatiques


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Le Tchad célèbre une réussite académique majeure sur la scène internationale : Abdallah Abakar Haroun est devenu le premier Tchadien à obtenir le titre d’Officier des services diplomatiques (spécialisation : service diplomatique) dans une prestigieuse académie diplomatique européenne.


Tchad : Abdallah Abakar Haroun, premier Tchadien à décrocher le titre d'Officier des services diplomatiques


  Ce diplôme a été obtenu ce 30 septembre 2025 à l’Académie Diplomatique de l’Europe, située à Varsovie (Pologne).
 

Diplomatie et sécurité au Forum de Varsovie

 
La cérémonie de diplomation s'est déroulée en parallèle du Warsaw Security Forum, un événement de haut niveau qui a réuni plusieurs dignitaires européens, des anciens présidents, des diplomates, des experts, des ministres de la Défense de pays membres de l'OTAN, ainsi que des représentants du gouvernement français et polonais. Le Président ukrainien a même participé à l'événement par vidéoconférence.




  L'expertise acquise par M. Haroun l'inscrit dans la lignée des diplomates dont le rôle est crucial sur la scène mondiale. Un officier des services diplomatiques est un fonctionnaire qui représente officiellement son pays à l'étranger, assurant notamment :
  • La défense des intérêts nationaux (politiques, économiques et culturels).
  • Le renforcement des relations internationales.
  • La protection de ses ressortissants à l'étranger.
 

Un parcours déjà marqué par l'engagement international

 
Ce succès académique vient couronner un engagement international déjà dense de la part d'Abdallah Abakar Haroun. Son parcours est jalonné de responsabilités et de participations à des événements mondiaux majeurs :
  • Directeur de diplomatie et programme au Conseil Africain de la Jeunesse.
  • Membre actif et Co-président du comité de développement des compétences des jeunes à l'UNA-USA.

Il a également participé à de nombreux sommets et conférences internationales entre 2019 et 2025, dont :
  • Le Forum mondial de l’industrie (Turquie, 2019).
  • La Conférence de la société civile à l’ONU (New York, 2023).
  • Le Sommet de Washington (États-Unis, 2024).
  • La Rencontre internationale des jeunes diplomates (Suède, 2025).
  • Le Sommet africain sur le climat (Addis-Abeba, septembre 2025).

Polyglotte et passionné par le dialogue interculturel, il a déclaré au journal Alwihda Info : « Je crois en une jeunesse africaine unie, actrice de paix et de développement ». Son diplôme marque un pas important pour la diplomatie tchadienne en renforçant son capital humain au plus haut niveau international.
Peter Kum
