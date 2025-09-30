Tchad : Abdallah Abakar Haroun, premier Tchadien à décrocher le titre d’Officier des services diplomatiques

La défense des intérêts nationaux (politiques, économiques et culturels).

L'expertise acquise par M. Haroun l'inscrit dans la lignée des diplomates dont le rôle est crucial sur la scène mondiale. Un officier des services diplomatiques est un fonctionnaire qui représente officiellement son pays à l'étranger, assurant notamment :Ce succès académique vient couronner un engagement international déjà dense de la part d'Abdallah Abakar Haroun. Son parcours est jalonné de responsabilités et de participations à des événements mondiaux majeurs :Il a également participé à de nombreux sommets et conférences internationales entre 2019 et 2025, dont :Polyglotte et passionné par le dialogue interculturel, il a déclaré au journal: « Je crois en une jeunesse africaine unie, actrice de paix et de développement ». Son diplôme marque un pas important pour la diplomatie tchadienne en renforçant son capital humain au plus haut niveau international.