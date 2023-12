Tchad : Abdel-aziz Issakha dévoile son essai "Sexisme et discriminations"

Dans son ouvrage, Abdel-aziz Issakha aborde les problèmes complexes liés au sexisme et aux discriminations au Tchad. Son objectif est de mettre en lumière ces questions et d'inviter à une réflexion approfondie sur la manière de les combattre. Il aspire à contribuer à la création d'une société tchadienne plus juste, égalitaire et inclusive pour tous.



L'auteur explore les racines du sexisme et du communautarisme, en mettant en évidence les traditions patriarcales profondément enracinées dans la culture tchadienne. Il examine également les divisions ethniques, religieuses et les clivages qui fragmentent la population.



Le livre analyse les conséquences du sexisme et du communautarisme dans divers domaines, tels que l'éducation et l'accès aux opportunités économiques. Il met en lumière les inégalités persistantes dans l'éducation, notamment en ce qui concerne l'accès des filles à l'école et les stéréotypes de genre qui limitent leurs choix de carrière. De plus, il souligne la marginalisation économique et sociale des femmes, en mettant en évidence les discriminations auxquelles elles sont confrontées sur le marché du travail ainsi que les défis qu'elles doivent relever pour accéder à des ressources économiques adéquates.



En outre, l'ouvrage examine les actions entreprises par les organisations féministes et les groupes de défense des droits humains, ainsi que les politiques et les lois mises en place pour promouvoir l'égalité des sexes et garantir les droits des citoyens discriminés.



Ce livre a pour objectif de sensibiliser les lecteurs aux réalités du sexisme et du communautarisme au Tchad tout en encourageant une réflexion critique et constructive sur la manière de surmonter ces problèmes et de construire une société tchadienne plus équitable pour l'ensemble de ses habitants, sans distinction.