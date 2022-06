Tchad : Abderahim Mahamat Acyl lance le parti MJE

Le Mouvement pour la justice et l'équité (MJE) se veut un organe d'expression politique, sociale, culturelle et économique,l. Il a pour but d'émettre des idées, faire des propositions, apporter sa contribution à l'édification d'une nation forte et prospère. Il se doit aussi de critiquer les partis adversaires lorsque certaines actions sont en déphasage avec les normes institutionnelles et contraire aux aspirations de peuple tchadien, déclare le président du MJE, Abderahim Mahamat Acyl.



Il précise que ce parti a un projet de société et un programme politique dont l'objectif ultime est d'améliorer les conditions de vie des tchadiens.



Le MJE “accorde une place prépondérante aux jeunes, filles et fils du Tchad aspirant à un développement solide basé sur les valeurs de la justice et de l'équité, afin de bâtir ensemble le cher et beau pays que nous aimons tous”.



Le petit est structuré comme toute organisation politique avec une assemblée générale et un bureau exécutif. Il a été enregistré le 22 décembre 2021 au registre des partis politiques. Le MJE a été autorisé par un arrêté signé par le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation sous le folio n°501.