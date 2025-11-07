Tchad - Abéché : Inspection des carrières de briqueterie après les plaintes des riverains

Le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a effectué une descente de terrain le 8 novembre 2025 pour inspecter les différents sites de carrières de briqueterie situés en périphérie de la ville.
Accompagné d'une forte délégation, comprenant notamment :
- Le chef adjoint du service du cadastre, Gourou Service.
- Le chef d’unité des gardes forestiers et fauniques, Capitaine Abdoulaye Noki Haroun.
- Le délégué des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Mahamat Zène.
- Des chefs de quartiers et des membres de la police municipale.
Cette mission fait suite aux plaintes des riverains concernant la dégradation des carrières et leur impact sur l'environnement et le cadre de vie urbain, représentant un danger permanent pour les habitants et leurs enfants.
À l'issue de la visite, le Maire a souligné que cette inspection a permis de dresser un constat précis de la situation. Il a affirmé que des mesures d’accompagnement seront mises en place pour :
- Endiguer la dégradation des sites.
- Préserver l’équilibre écologique et urbain de la commune.