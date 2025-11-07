Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad - Abéché : Inspection des carrières de briqueterie après les plaintes des riverains


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 9 Novembre 2025


Le Maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a effectué ce samedi 8 novembre 2025 une descente de terrain pour inspecter les différents sites de carrières de briqueterie situés en périphérie de la ville.


  Le Maire d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a effectué une descente de terrain le 8 novembre 2025 pour inspecter les différents sites de carrières de briqueterie situés en périphérie de la ville.

 

Accompagné d'une forte délégation, comprenant notamment :
  • Le chef adjoint du service du cadastre, Gourou Service.
  • Le chef d’unité des gardes forestiers et fauniques, Capitaine Abdoulaye Noki Haroun.
  • Le délégué des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Mahamat Zène.
  • Des chefs de quartiers et des membres de la police municipale.

Cette mission fait suite aux plaintes des riverains concernant la dégradation des carrières et leur impact sur l'environnement et le cadre de vie urbain, représentant un danger permanent pour les habitants et leurs enfants.

 

À l'issue de la visite, le Maire a souligné que cette inspection a permis de dresser un constat précis de la situation. Il a affirmé que des mesures d’accompagnement seront mises en place pour :
  • Endiguer la dégradation des sites.
  • Préserver l’équilibre écologique et urbain de la commune.

 

Les chefs de quartiers, très émus, ont salué cette initiative, la considérant comme un signe d’espoir et d’écoute de la part des autorités municipales. Cette visite témoigne de l'engagement du Maire à répondre aux préoccupations des citoyens tout en veillant à la protection de l'environnement.

 

L’inspection des carrières de briqueterie par le Maire d’Abéché marque une étape importante dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement urbain, affirmant ainsi la volonté des autorités locales de travailler pour le bien-être de la communauté.


