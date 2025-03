Tchad - Abéché : L'ARSAT mène une lutte contre la contrebande de gaz butane et assure la stabilité des prix pour la population

Le samedi 22 mars, une initiative humanitaire et économique a eu lieu à Abéché, où M. Ahmed Kalia Nguili, Chef d'antenne de l’ARSAT à Abéché, a distribué plus de 1000 bouteilles de gaz butane à la population locale au prix standard fixe de 2000 FCFA. Ce prix, établi par son institution, correspond à celui connu du gouvernement. La distribution s'est déroulée dans la cour du terrain du lycée franco-arabe, attirant de nombreux citoyens désireux de profiter de cette opportunité, qui vise à alléger les charges financières des familles d'Abéché. M. Ahmed Kalia Nguili a expliqué que ces cylindres de gaz avaient été confisqués à des contrebandiers qui tentaient de les exporter illégalement hors du pays. Cette action s'inscrit dans les efforts des autorités pour lutter contre la contrebande et garantir la disponibilité des produits de base à des prix raisonnables pour les citoyens. L'initiative a été largement saluée par les Abéchéois, qui ont exprimé leur satisfaction face à cette mesure qui contribue à stabiliser le marché local et à fournir du gaz à des prix abordables. Les bénéficiaires ont également témoigné de leur gratitude à l'ARSAT pour cette action, qui est intervenue à un moment crucial où les citoyens avaient besoin de soutien pour alléger leurs frais de subsistance. Les autorités compétentes ont confirmé leur engagement à poursuivre le suivi des marchandises de contrebande et ont évoqué la possibilité de mettre en œuvre des initiatives similaires pour garantir que les biens essentiels parviennent correctement à ceux qui en ont besoin.