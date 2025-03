TCHAD Tchad - Abéché : La COSCO du Ouaddaï organise avec succès la 1ère édition de l'iftar collectif

Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 21 Mars 2025



Dans un élan de solidarité et de partage, la Coordination des Organisations de la Société Civile (COSCO) du Ouaddaï a organisé, ce jeudi 20 mars 2025, un iftar collectif mémorable sur la place de l'Indépendance d'Abéché. Cette initiative, destinée aux personnes démunies, a permis d'apporter un sourire et un moment de réconfort à des centaines de personnes durant le mois sacré du Ramadan.



Le 20 mars 2025, la Coordination des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (COSCO) a célébré la première édition d'un iftar collectif à la place de l'Indépendance d'Abéché, visant à apporter un soutien et un sourire aux personnes vulnérables de la région. Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de partage, particulièrement importantes pendant le mois de ramadan. Lors de cette rencontre, le président du comité d'organisation, Youssouf Mahamat Daoud, a exprimé sa gratitude envers tous les contributeurs qui ont permis la réussite de cet événement inaugural. Le coordinateur adjoint de la COSCO, Kalfa Ahmat Kafffa, a expliqué que l'objectif principal de cet iftar était de : Apporter de la Joie aux Vulnérables : Offrir un repas aux personnes démunies, leur montrant qu'elles peuvent compter sur la solidarité de la communauté.

: Offrir un repas aux personnes démunies, leur montrant qu'elles peuvent compter sur la solidarité de la communauté. Promouvoir l'Égalité : Insister sur le fait que tout le monde, indépendamment de leur situation, mérite d'être soutenu et inclus dans les célébrations de la solidarité. Kalfa a également lancé un appel aux autres organisations pour qu'elles se joignent à cette initiative, soulignant l'importance de l'engagement collectif pour le bien-être des démunis. Le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a salué l'initiative de la COSCO et a encouragé le comité à continuer sur cette lancée. Il a reconnu que des actions comme celle-ci renforcent les liens sociaux et contribuent à améliorer la qualité de vie des plus vulnérables.



