Tchad : Abéché célèbre l'Aïd el-Fitr dans la ferveur et la solidarité

Ce dimanche 31 mars 2025, la ville d'Abéché a vibré au rythme de la célébration de la fête du Ramadan. Les fidèles musulmans se sont rassemblés dès le matin pour se diriger vers les différentes mosquées en vue de la prière, culminant avec un grand rassemblement sur la place de l'Indépendance de la ville, en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï. La grande prière a été un moment clé de cette célébration, permettant aux musulmans d'exprimer leur gratitude et leur spiritualité à l'issue du mois sacré de Ramadan. La participation massive des fidèles témoigne de l'engagement de la communauté envers les valeurs de l'Islam et l'importance de la prière collective. Après la prière, une délégation du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) du Ouaddaï, dirigée par le président Cheik Abdoulaye Issakha Mouhadjir, s'est rendue à la délégation générale du gouvernement pour présenter leurs vœux au délégué général. Cheik Mahamat Al Moustapha Ahmat Albouri, le secrétaire général du CSAI, a remercié le délégué pour le travail accompli et a exprimé leur soutien pour la réussite de sa mission. Il a également condamné les récentes menaces auxquelles le pays fait face, soulignant la nécessité d'unité face aux défis. En réponse, Ismail Yamouta Djarbo, le délégué général du gouvernement, a exprimé sa gratitude envers les membres du CSAI pour leur engagement en faveur de la paix et a encouragé tous à redoubler d’efforts pour assurer la stabilité et la paix dans la province du Ouaddaï.