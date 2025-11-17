Tchad - Affaire Mahamat Zene Adam : le procureur confirme l’arrestation et la détention du principal suspect

Dans une déclaration officielle, le procureur a confirmé que le présumé auteur, Dadi Chegué Chérif, a été interpellé, présenté au parquet d’instance de N'Djamena et entendu au bureau du procureur, en présence du conseil de la partie civile.



« Une information judiciaire est ouverte pour une enquête approfondie, dans le respect des textes en vigueur au Tchad. Le juge d’instruction a placé sous mandat de dépôt le présumé auteur, Dadi Chegué Chérif, en date du 27 octobre 2025 », a-t-il indiqué.



Face aux rumeurs et accusations de laxisme relayées sur les réseaux sociaux, le procureur a tenu à rétablir la vérité : « Certaines allégations laissent entendre que la justice ne serait pas rendue ou que l’auteur présumé resterait impuni. Ces affirmations sont totalement inexactes », a-t-il insisté.



Le ministère public assure que la procédure suit son cours normal et que toute la lumière sera faite sur cette affaire, dans le strict respect de la loi et des droits des parties.