Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Affaire Mahamat Zene Adam : le procureur confirme l’arrestation et la détention du principal suspect


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Novembre 2025


Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Moussa Abdelkerim Saleh, a apporté ce lundi des précisions sur l’affaire du meurtre de Mahamat Zen Adam, qui suscite une vive émotion au sein de l’opinion publique.


Tchad - Affaire Mahamat Zene Adam : le procureur confirme l’arrestation et la détention du principal suspect
Dans une déclaration officielle, le procureur a confirmé que le présumé auteur, Dadi Chegué Chérif, a été interpellé, présenté au parquet d’instance de N'Djamena et entendu au bureau du procureur, en présence du conseil de la partie civile.

« Une information judiciaire est ouverte pour une enquête approfondie, dans le respect des textes en vigueur au Tchad. Le juge d’instruction a placé sous mandat de dépôt le présumé auteur, Dadi Chegué Chérif, en date du 27 octobre 2025 », a-t-il indiqué.

Face aux rumeurs et accusations de laxisme relayées sur les réseaux sociaux, le procureur a tenu à rétablir la vérité : « Certaines allégations laissent entendre que la justice ne serait pas rendue ou que l’auteur présumé resterait impuni. Ces affirmations sont totalement inexactes », a-t-il insisté.

Le ministère public assure que la procédure suit son cours normal et que toute la lumière sera faite sur cette affaire, dans le strict respect de la loi et des droits des parties.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/11/2025

Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro

Tchad : 26 blessés dans un conflit autour d’un puits pastoral à Goskoro

Tchad–Égypte : un engagement renouvelé pour une coopération renforcée Tchad–Égypte : un engagement renouvelé pour une coopération renforcée 17/11/2025

Populaires

Tchad : Au Sila, l’école coranique Majma’ Tanwir Al-Qouloub reçoit un appui en matériel

16/11/2025

RDC - Lualaba : Crash de l’avion transportant le ministre des Mines à Kolwezi

17/11/2025

Tchad - Inde / Renforcement des Capacités : Un cadre militaire tchadien part en formation spécialisée

17/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter